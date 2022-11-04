04 ноября 2022, 20:50
Заставляли инвалидов приседать. Освобожденный из плена российский военный — об издевательствах ВСУ
Освобожденный из плена российский военный рассказал об издевательствах ВСУ
Российский военнослужащий, освобожденный из украинского плена, рассказал RT, как изощренно пытали солдат ВС РФ. По его словам, постоянно повторялись допросы, пытки и избиения.
Приседания стали бы для пленных еще относительно безобидным испытанием, если бы к нему не принуждали даже инвалидов.
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«Инвалиды постоянно приседали там. Без ног. Я присутствовал при таком», — вспомнил парень.
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По его словам, в украинском плену «постоянно давили на психику» российских солдат. Их заставляли разучивать украинские песни, подолгу оставляли с завязанными глазами, постоянно водили на допросы. Над ребятами, которых содержали в спортзале СБУ, издевались особенно жестоко — по словам собеседника агентства, там не все выживали. Некоторых до смерти забили.
Пленный семь месяцев оставался в киевском СИЗО, затем — во львовском лагере.
Накануне стало известно об обмене пленными в формате «107 на 107», проведенном в результате переговоров.
ВСУ
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