Спецоперация 04 ноября 2022, 20:50 Заставляли инвалидов приседать. Освобожденный из плена российский военный — об издевательствах ВСУ Освобожденный из плена российский военный рассказал об издевательствах ВСУ РИА "Новости"

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Российский военнослужащий, освобожденный из украинского плена, рассказал RT, как изощренно пытали солдат ВС РФ. По его словам, постоянно повторялись допросы, пытки и избиения.

Приседания стали бы для пленных еще относительно безобидным испытанием, если бы к нему не принуждали даже инвалидов.

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«Инвалиды постоянно приседали там. Без ног. Я присутствовал при таком», — вспомнил парень.

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По его словам, в украинском плену «постоянно давили на психику» российских солдат. Их заставляли разучивать украинские песни, подолгу оставляли с завязанными глазами, постоянно водили на допросы. Над ребятами, которых содержали в спортзале СБУ, издевались особенно жестоко — по словам собеседника агентства, там не все выживали. Некоторых до смерти забили.

Пленный семь месяцев оставался в киевском СИЗО, затем — во львовском лагере.

Накануне стало известно об обмене пленными в формате «107 на 107», проведенном в результате переговоров.