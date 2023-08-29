Спецоперация 29 августа 2023, 18:37 Застали врасплох. Маневр России в зоне СВО удивил Украину The Guardian: прорыв Россией фронта под Харьковом стал неожиданным для ВСУ РИА «Новости»

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Командование ВСУ не ожидало прорыва фронта российскими военными в Харьковской области. На это указали в материале британского издания The Guardian.

«Такой ситуации не должно было произойти. Начавшееся в июне контрнаступление ВСУ было нацелено на то, чтобы вынудить Россию отступить и занять оборону. Но в начале августа россияне совершили рывок под Купянск, застав ВСУ врасплох», — отметили авторы статьи.

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Журналисты подчеркнули, что ВСУ опасаются поражения своих подразделений в Купянске и появления новой линии боевого соприкосновения по реке Оскол.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что ВС России подвинулись ближе к Купянску, писал RT. Он охарактеризовал ситуацию на этом участке как сложную, но контролируемую.

Днем ранее министерство обороны России сообщило о взятии опорного пункта ВСУ на Купянском направлении. В боях украинские силы потеряли до роты личного состава.