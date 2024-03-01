Спецоперация 01 марта 2024, 10:49 Заснувший пулеметчик ВСУ решил исход битвы за Авдеевку Котенок: ВС России прорвали оборону Авдеевки из-за спящего пулеметчика ВСУ РИА «Новости»

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Спящий пулеметчик украинской армии стал одним из факторов успешной операции российских военных в Авдеевке. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

По его словам, именно нейтрализация заснувшего пулеметчика стала одним из первых ходов на пути к разрушению обороны противника в городе.

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«Штурмовые группы на подходе к Авдеевке сняли спящего пулеметчика, затем оборона начала сыпаться на всем укрепрайоне. После этого у ВСУ не было подготовленных позиций и они оказались вынуждены бежать», — отметил автор публикации.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский указывал на роль украинских командиров в ухудшении положения армии на нескольких направлениях. Он отмечал, что на попытки стабилизировать линию фронта уходит огромный людской ресурс.

Ранее стало известно о российском военном, который во время штурма Авдеевки в течение пяти дней вынужденно находился в тылу ВСУ.