Зашли и открыли. Путин объяснил действия ВС РФ на примере водной блокады Крыма | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 18:45 Поделиться Telegram

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Viber Зашли и открыли. Путин объяснил действия ВС РФ на примере водной блокады Крыма Президент РФ Путин объяснил действия российской армии на примере водной блокады Крыма РИА Новости

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Астане объяснил логику действий Вооруженных сил на примере водной блокады полуострова Крым со стороны Украины. Об этом написал RT.

«В Крыму жили 2,5 миллиона человек, а Украина взяла и перекрыла воду. Пришлось войскам зайти и открыть воду», — заявил он.

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Российский лидер отметил, что после произошедшего теракта на Крымском мосту придется тщательно думать, как наладить сообщение с полуостровом через вошедшие в состав государства новые территории Херсонской и Запорожской, а также ЛНР и ДНР.

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После вхождения Крыма в состав России в 2014 году украинские власти перекрыли водоснабжение полуострова при помощи дамбы. После начала специальной операции 24 февраля 2022 года российские военные восстановили подачу воды.

Ранее Путин сообщил, что Россия готова к переговорам с Украиной по урегулированию конфликта. Он напомнил, что после отвода войск от Киева президент Владимир Зеленский отказался от диалога.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины.

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