«Зашаталась дверь, а потом взрыв». Мальчик из Мариуполя рассказал, как обстреляли их дом

Шестилетний мальчик из Мариуполя рассказал, как жил в подвале во время обстрелов в городе, где в результате сгорела квартира их семьи. Ребенок сообщил об этом «360».

Паренек рассказал, что в Мариуполе они жили в пятиэтажке. Во время обстрелов он находился вместе с мамой в подвале. Когда город решетили, в их дом прилетел снаряд.

«В пятый этаж, осколок или попадание. Я тогда был у бабушки в подвале», — сказал мальчик.

По его словам, в подвале они жили «хорошо».

«Там раньше хотели построить казино. А нам было, чем заняться. Мы с собой карты взяли», — сообщил ребенок.

Мальчик рассказал, как обстреливали город.

«Сначала мы свист слышали, потом у нас сначала чуть зашаталась дверь, а потом взрыв был. Мы еще не спали ночью, когда прямо четко возле гаража у нас прилетел снаряд, а потом другой загорелся. Они сначала расстреляли гараж возле нашего, а потом нас чуть расстреляли. Там была машина и мотоцикл, но он не пострадал», — сказал ребенок.

В подвале они сначала собрали одну кровать, а потом еще одну кровать побольше. Мальчик не замерзал. Спали в одежде. Он признался, что ему даже было жарко. И страшно.

«Я боялся, что нас засыпет», — сказал мальчик.

Парень с мамой спаслись, уехав из Мариуполя к бабушке в Тельманово.