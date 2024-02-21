21 февраля 2024, 02:56
Засевшие на Авдеевском коксохиме украинские боевики смогут продержаться там год
Командир Матюшин: оставшиеся на АКХЗ боевики смогут удерживать его год
Украинские боевики, застрявшие на Авдеевском коксохимическом заводе после освобождения российской армией населенного пункта, смогут продержаться там до года. Подробности изданию Ura.ru рассказал ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин.
Он отметил, что оставшиеся на коксохиме украинцы прячутся в подвалах, которые готовили как часть крепости внутри города. Там хранится большое количество боеприпасов, провизии и воды.
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«Зная какой-то огромный уголок и пока до него доберутся русские солдаты, а могут и не дойти, то вполне возможно там можно просидеть и год», — заявил Матюшин.
Как долго украинские военные смогут просидеть в подвалах, зависит от их психической выносливости. Солдаты рано или поздно начнут сходить с ума и убивать друг друга, или сдадутся в плен. Матющин подчеркнул, что на «Азовстали» в Мариуполе у боевиков было больше шансов выжить.
Ополченец также заявил, что завод не представляет опасности для российских военных. Несмотря на хорошее укрепление АКХЗ, по нему много работала российская авиация, применявшая ФАБы.
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