Спецоперация 21 февраля 2024, 02:56 Засевшие на Авдеевском коксохиме украинские боевики смогут продержаться там год Командир Матюшин: оставшиеся на АКХЗ боевики смогут удерживать его год РИА «Новости»

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Украинские боевики, застрявшие на Авдеевском коксохимическом заводе после освобождения российской армией населенного пункта, смогут продержаться там до года. Подробности изданию Ura.ru рассказал ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин.

Он отметил, что оставшиеся на коксохиме украинцы прячутся в подвалах, которые готовили как часть крепости внутри города. Там хранится большое количество боеприпасов, провизии и воды.

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«Зная какой-то огромный уголок и пока до него доберутся русские солдаты, а могут и не дойти, то вполне возможно там можно просидеть и год», — заявил Матюшин.

Как долго украинские военные смогут просидеть в подвалах, зависит от их психической выносливости. Солдаты рано или поздно начнут сходить с ума и убивать друг друга, или сдадутся в плен. Матющин подчеркнул, что на «Азовстали» в Мариуполе у боевиков было больше шансов выжить.

Ополченец также заявил, что завод не представляет опасности для российских военных. Несмотря на хорошее укрепление АКХЗ, по нему много работала российская авиация, применявшая ФАБы.