Защитникам тоже важна помощь. Подмосковье поддержало бойцов ДНР на передовой в Запорожье

Девятый полк Народной милиции ДНР с самого начала спецоперации сражается за Донбасс. Уже три месяца бойцы под руководством комбата «Спартак» находятся на передовой. «360» побывал на освобожденной территории в Запорожской области и ознакомился с бытом защитников.

«Спартак» рассказал, что задача остается прежней — освободить Донбасс от нацистской нечисти. Войска уже добрались до границ Донецкой области.

«Пока обстановка сложная, постоянно идут артиллерийские обстрелы, столкновения. Стараемся идти вперед, освобождать нашу землю. Как можно быстрее хотим закончить эту спецоперацию», — сказал комбат.

Девятый полк НМ ДНР продолжал наступление на позиции противника с начала операции, вел бои в Мариуполе и при поддержке российских войск дошел до завода «Азовсталь».

После выполнения поставленных задач бойцов направили в Запорожскую область.

О героях не забывают. Подмосковье направило бойцам 9-го полка Народной милиции ДНР гуманитарную помощь от школьников, собранную по акции «Доброе дело». Передали военным и письма от разных людей. Стихийное почтовое отделение — прямо на передовой. Особенно растрогала открытка от третьеклассницы из Можайска. «Спартак» рассказал, что такие письма очень поддерживают.

«Очень благодарим всех, что помнят, поддерживают нас. Вы сами видите, что здесь не работает ничего. Нет ни магазинов, ничего. Нам эта помощь пригодится, потому что… Тылы как бы с нами, еда есть, но вы сами понимаете, военнослужащий питается однообразно: сухпайки, тушенка… А такой помощи, как сладости или домашние котлеты, мы очень рады», — сказал военный.

Легендарная бабушка со Знаменем Победы, видео с которой посмотрел весь интернет, увековечена на нашивках. Именно за таких солдат молилась и ждала бабушка.

С военными на передовую ездит верный друг — немецкая овчарка Зима. Она была рядом с ополченцами, когда шли бои за освобождение Мариуполя. Конурой для собаки стала машина, обстрелянная украинскими боевиками. Зима, как и все, питается консервами.