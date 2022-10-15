«Защитить русский народ». Танкист-доброволец объяснил участие в специальной операции | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 10:49 Поделиться Telegram

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Viber «Защитить русский народ». Танкист-доброволец объяснил участие в специальной операции Танкист-доброволец объяснил свое решение отправиться в зону спецоперации

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Танкист-доброволец 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Луч» рассказал, что отправился в зону специальной операции на Украине, чтобызащитить мирных людей. Его слова привела пресс-служба Министерства обороны России.

Семья военнослужащего полностью поддержала решение мужчины проехать в зону боевых действий.

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«Пошел защитить русский народ. Я решил сам идти. Для семьи это гордость, что меня не призвали, что я пришел к этому сам. Все волнуются, но родные и друзья полностью поддерживают», — сказал он.

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Мужчина заявил, что российские войска гораздо более обучены, чем украинские подразделения.

«Как говорят, противника нельзя недооценивать, но я считаю, что наши войска более умелые и они получают больше урона, чем мне. Были случаи, когда украинские войска сдавались в плен, потому что морально истощены», — добавил «Луч».

Также военнослужащий дал совет мобилизованным новобранцам, чтобы они ничего не боялись.

«Ничего страшного нет. Победа будет за нами», — заключил он.

Ранее генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский предположил, что специальная операция может продлиться до года, писало издание Nation News.

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