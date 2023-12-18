Спецоперация 18 декабря 2023, 15:27 Защитить Родину и свой дом. Российский снайпер объяснил участие в СВО Российский снайпер Изюм рассказал о своем долге по защите дома и Родины

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Российский военнослужащий с позывным Изюм рассказал, что принял участие в специальной операции ради защиты своего дома и Родины. Его слова привела пресс-служба Минобороны.

«Сильно не выбирал, куда идти. Куда сказали, туда и пошел. У меня не было желания выбирать, лишь одно — защитить Родину и свой дом», — сказал мужчина.

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Военнослужащий отметил, что профессия снайпера ему нравится тем, что вынуждает учиться чему-то новому после каждого боевого выхода.

«Каждый выход проходит по-своему, оставляет следы в голове. Это настоящая наука. В основном, мы работаем в двойках, тройках или четверках. Друг друга замещаем, сидели по двое-трое суток, наблюдая в оптический прицел. Какой-то компромисс находим в работе, но круглосуточное наблюдение у нас постоянно», — добавил боец.

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