Юденич напомнила, что референдум в Подмосковье организовали ЦИК ЛНР, ДНР и освобожденных областей | 360°

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Юденич напомнила, что референдум в Подмосковье организовали ЦИК ЛНР, ДНР и освобожденных областей

Юденич: на референдум в Подмосковье приехали наблюдатели из Франции, Сирии и других стран

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С 23 по 27 сентября уроженцы ДНР, ЛНР, а также зачищенных от ВСУ территорий Херсонской и Запорожской областей Украины выбирают будущее родного края. Председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич оценила проведение референдума. Своими наблюдениями она поделилась с «360».

По ее словам, на избирательных участках много иностранных наблюдателей.

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«Тут есть представители Франции. Очень много наблюдателей из Сирии», — поделилась она.

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Юденич рассказала и специализации прибывших иностранцев. По ее словам, приехали не только юристы, но и члены правительства и Министерства образования Сирии.

«Также есть наблюдатели из Сербии. Наши друзья и коллеги из Белоруссии», — сообщила она.

Собеседница «360» отметила, что в референдуме участвуют избиратели всех возрастов, допустимых законом.

«Очень важно, чтобы и участники, и наблюдатели, и жители других стран понимали, что референдумы организованы ЦИК ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей», — подчеркнула Юденич.

Она сказала, что власти Московской области помогают только организационно: предоставляют помещение и обеспечивает безопасность.

Всего на время референдума в регионе открыли 11 участков. Информацию о ближайшем из них можно узнать по телефону: 8-800-550-97-44.

Референдум

Референдум в ЛНР 2022

Референдум в ДНР 2022

Референдум в Херсонской области 2022

Референдумы о присоединении к России

Референдум в Запорожской области 2022

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