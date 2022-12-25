Спецоперация 25 декабря 2022, 16:30 Заряженный гранатами беспилотник выгнал украинских боевиков из-под Авдеевки РИА «Новости» показало кадры бегства солдат ВСУ из-под Авдеевки под взрывы гранат с дрона РИА «Новости»

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Сбрасывающий осколочные гранаты беспилотник выгнал украинских боевиков из-под села Водяное в районе города Авдеевка. Дрон запустили бойцы 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР. Видео с места события опубликовало РИА «Новости».

На опубликованных кадрах оператор беспилотника вычислил места расположения украинских боевиков и методично сбрасывал на них боеприпасы. После первых взрывов противники не выдержали и начали отступать.

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БПЛА продолжил их преследовать на достаточной высоте, чтобы его было не слышно и сбросил новые гранаты. Один из боеприпасов взорвался около одного из боевиков.

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Как напомнил «Царьград», Авдеевка остается под оккупацией ВСУ. Там расположены огневые точки украинских войск, из которых они ведут регулярные обстрелы Донецка.

В минувшую субботу, 24 декабря, Минобороны России сообщило, что в ходе ударов по позициям 92-й украинской механизированной бригады около села Водяное уничтожены около 40 боевиков, четыре бронированные машины и шесть автомобилей.