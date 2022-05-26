facebook_pixel
    26 мая 2022, 12:41

    Минобороны показало видео с запуском крылатой ракеты из «Искандер-К» на спецоперации на Украине

    Максим Зинкин

    Российские вооруженные силы продолжают выполнять поставленные задачи специальной операции на Украине, уничтожая военную инфраструктуру националистов. Министерство обороны опубликовало видео с запуском крылатой ракеты Р-500 комплексом «Искандер-К» по позициям украинских нацистов.

    После ввода наводчиками необходимых координат ракета взмывает высоко в воздух, отправляясь точно в заданную точку.

    Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в небе над Харьковской областью.

    Также российская авиация ударом высокоточных ракет нанесла удар по центру радиоэлектронной разведки ВСУ под Николаевом.