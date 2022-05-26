Запуск ракеты «Искандер» в ходе специальной операции сняли на видео

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» российские военные используют для нанесения точных ударов по военной инфраструктуре украинских военных в ходе специальной военной операции. Кадры запуска ракеты опубликовало Министерство обороны России.

На опубликованных кадрах видно, как приехавшая на место боевая машина, поднимает дуло, из которого вылетает ракета, оставляя след из белого дыма.

Ракетный комплекс «Искандер» способен поражать цели на расстоянии до 500 километров. При попадании боевая часть уничтожает командные пункты, колонны техники и комплексы противовоздушной обороны.

Комплекс может использовать как баллистические, так и крылатые ракеты. Последние при подлете к цели устанавливают электронные помехи, становясь невидимыми для систем противоракетной обороны. Кроме того, крылатая ракета может огибать рельеф местности и идти к цели на сверхнизких высотах.