Запуск ракет из Черного моря по арсеналу ВСУ в Львовской области сняли на видео | 360°

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Запуск ракет из Черного моря по арсеналу ВСУ в Львовской области сняли на видео

Минобороны показало запуск морских ракет по арсеналу ВСУ в Львовской области

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Удар по арсеналу ВСУ в городе Броды Львовской области нанесли ракетами морского базирования «Калибр». Видео с запуском высокоточного оружия с военного корабля показало на видео Министерство обороны России.

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На опубликованных кадрах видно, как выпущенные ракеты, оставляя хвост из белого дыма, взлетают в воздух и отправляются для поражения цели.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в ходе прошедшего брифинга заявил, что высокоточные ракеты морского базирования поразили арсенал ВСУ в городе Броды Львовской области.

Он подчеркнул, что там находилась военная техника и боеприпасы, которые Украина получила от стран Запада.

Ракеты по складу вооружений в Львовской области российские военные нанесли в рамках массированной атаки по всем военным и энергетическим объектам Украины, а также по пунктам связи и военного управления.

Удары начались еще в начале недели, что привело к масштабному обновлению по всей территории Украины.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оставлять без внимания преступления киевского режима невозможно. Поэтому по плану Генштаба и предложению Минобороны начались ракетные обстрелы территории Украины.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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