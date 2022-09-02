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Запуск пятого энергоблока провели на Запорожской АЭС

ВГА Энергодара сообщила о запуске пятого энергоблока на Запорожской АЭС после остановки

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Поставки электричества возобновились с пятого энергоблока Запорожской атомной электростанции. Его работу приостановили накануне из-за повреждений линий мощности. Сегодня энергоблок вернули к работе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

О приостановке работы энергоблока накануне заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что поступление электричества в регионе идет только через шестой блок, который работает на 60%.

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Как напомнили «Известия», пятый энергоблок отключился из-за срабатывания аварийной защиты после обстрела со стороны украинских войск.

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Накануне Минобороны России сообщило о попытке захвата Запорожской электростанции украинскими боевиками. Они высадились на берегу Каховского водохранилища, где их заблокировали российские войска. Вторая группа диверсантов прибыла в Запорожскую область на двух баржах. Около населенного пункта Водяное по судам нанесла удар авиация России. В результате баржи утонули.

В Минобороны России отметили, что боевики планировали взять прибывшую на станцию миссию МАГАТЭ в заложники, чтобы добиться создания демилитаризованной зоны вокруг объекта.

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