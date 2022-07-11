Запрет работы компартии на Украине прокомментировали в Европарламенте

Греческий евродепутат Костас Пападакис прокомментировал решение украинского суда запретить деятельность Коммунистической партии на Украине. По его словам, такое постановление является недопустимым. Об этом написал RT.

«Это провокационное постановление следует за решением объявить партию вне закона, принятым в декабре 2015 года на основании актов, запрещающих использование международной коммунистической символики, а также относящих коммунистическую идеологию и деятельность к разряду уголовно наказуемых», — сказал он.

Евродепутат отметил, что ограничения работы компартии на Украине вводились киевскими властями на протяжении долгих лет и принимались на основании «необоснованных и надуманных обвинений».

Ранее стало известно, что Окружной административный суд Киева постановлением от 16 декабря 2015 года прекратил деятельность КПУ, однако решение судебной инстанции было обжаловано. В 2022 году Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по делу и отказал в ее удовлетворении.