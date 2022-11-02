Запрет на транспортное сообщение с правым берегом Днепра ввели в Херсонской области | 360°

Спецоперация 02 ноября 2022, 21:13 Запрет на транспортное сообщение с правым берегом Днепра ввели в Херсонской области Власти Херсонской области заявили, что понтонная переправа прекращает свою работу РИА "Новости"

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В Херсонской области временно приостанавливают движение гражданских транспортных средств через Днепр. Об этом в среду сообщили в администрации региона в Telegram-канале.

«В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению, Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр», — отметили в сообщении.

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Отмечается, что запрет носит временный характер. Ограничение на пересечение Днепра распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу. В администрации подчеркнули, что запрет не коснется транспортных средств коммунальных служб и компаний, которые занимаются грузоперевозками продовольствия и медикаментов.

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Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что процесс перемещения мирного населения с правобережья региона завершен. Замглавы администрации Екатерина Губарева пояснила, что левый берег Днепра безопаснее, чем правый. Однако часть жителей отправляют в близлежащие регионы России, так как возможности разместить всех желающих нет.