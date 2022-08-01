Запрещенные мины «Лепесток» травмировали 4 жителей Донецка

Украинские войска сбросили в Донецке запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток». За сутки ими травмировались четыре человека, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки в Донецке четыре человека получили ранения, наступив на сброшенную киевскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1», — сообщили ополченцы.

Вооруженные силы Украины 30 июля выпустили по Донецку реактивный кассетный снаряд с противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Их опасность в том, что они почти незаметны в траве из-за небольшого размера и пластикового корпуса. Такие мины не убивают, а калечат людей, часто приводя к ампутации конечностей. Использование «Лепестков» запрещено Оттавской конвенцией.

Утром 1 августа украинские войска четырежды обстреляли Куйбышевский район Донецка. Они выпустили 22 снаряда калибром 152 миллиметра и 10 ракет «Град».