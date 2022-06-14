Запорожскую область область планирую полностью освободить от националистов

Контроль над всей Запорожской областью восстановят, регион полностью освободят от украинских националистов. Об этом заявил РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Под контролем ВСУ пока остается столица региона город Запорожье.

«Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона», — сказал Рогов.

Это жизненно необходимо, исходя из целей безопасности, заявил представитель администрации. Он отметил, что если оставить хоть небольшой кусочек под контролем киевского режима, то останется угроза террористической опасности.

Украинские спецслужбы в Запорожской области перешли от ракетных обстрелов к тактике террора «через взрывы, закладки оружия и диверсии», заявил ранее Рогов. Режим Зеленского сменил тактику, так как предыдущая не увенчалась успехом.