Спецоперация 08 января 2023, 21:45 Запорожскую область назвали лидером по числу представленных мобилизованными регионов Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о прибывших мобилизованных из десятков регионов РИА «Новости»

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Мобилизованные военнослужащие из десятков регионов прибыли в Запорожскую область. Об этом заявил член военно-гражданской администрации региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что может назвать Запорожскую область лидером среди новых территорий, куда прибыли мобилизованные из самого большого числа регионов.

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«Первоначально у нас были ребята из Новосибирской области, Пензенской области, саратовские, затем московские, краснодарские. Я насчитал десятка полтора регионов, откуда к нам пришли мобилизованные», — заявил Рогов.

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Президент России Владимир Путин объявил о завершении проведенной в России частичной мобилизации 31 октября.

Российский лидер отметил, что на военную службу поступили 300 человек, из которых только половина после прохождения дополнительного обучения отправилась зону проведения спецоперации.

Остальные призванные остались в подразделениях, где проходят дополнительное обучение и слаживание, находясь в резерве.

Министерство обороны России показало тренировки минометчиков Центрального военного округа в тыловых районах спецоперации. На месте бойцы отрабатывают навыки развертывания оружия, ориентирование на местности для выбора объекта поражения, прицеливания и стрельбы.