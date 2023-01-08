08 января 2023, 21:45
Запорожскую область назвали лидером по числу представленных мобилизованными регионов
Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о прибывших мобилизованных из десятков регионов
Мобилизованные военнослужащие из десятков регионов прибыли в Запорожскую область. Об этом заявил член военно-гражданской администрации региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».
Он подчеркнул, что может назвать Запорожскую область лидером среди новых территорий, куда прибыли мобилизованные из самого большого числа регионов.
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«Первоначально у нас были ребята из Новосибирской области, Пензенской области, саратовские, затем московские, краснодарские. Я насчитал десятка полтора регионов, откуда к нам пришли мобилизованные», — заявил Рогов.
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Президент России Владимир Путин объявил о завершении проведенной в России частичной мобилизации 31 октября.
Российский лидер отметил, что на военную службу поступили 300 человек, из которых только половина после прохождения дополнительного обучения отправилась зону проведения спецоперации.
Остальные призванные остались в подразделениях, где проходят дополнительное обучение и слаживание, находясь в резерве.
Министерство обороны России показало тренировки минометчиков Центрального военного округа в тыловых районах спецоперации. На месте бойцы отрабатывают навыки развертывания оружия, ориентирование на местности для выбора объекта поражения, прицеливания и стрельбы.
Армия
Частичная мобилизация в РФ
Запорожская область
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