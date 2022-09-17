Запорожскую АЭС вновь подключили к украинской энергосети | 360°

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Запорожскую АЭС вновь подключили к украинской энергосети

МАГАТЭ заявило, что Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети

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Запорожскую АЭС, остановленную 11 сентября, вновь подключили к украинской энергосети. Об этом сообщило Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ).

«Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети», — указано в сообщении на сайте агентства.

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Инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередачи. ЛЭП получила повреждения во время обстрела.

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Неделю назад энергоблоки Запорожской АЭС остановили из-за атаки со стороны Украины и повреждений линий электропередачи. Постоянно меняющийся режим работы реакторов и турбин мог привести к аварии.

МАГАТЭ 15 сентября приняло резолюцию по России без учета обстрелов ЗАЭС ВСУ. Семь из 35 представленных в совете стран воздержались от голосования, два государства — Россия и Китай — выступили против. Документ призывает РФ немедленно прекратить все свои действия на территории ЗАЭС или на «любом другом ядерном объекте Украины».

Инспекторы МАГАТЭ, которые сейчас работают на Запорожской АЭС в Энергодаре, встретились с главой военно-гражданской администрации (ВГА) города Александром Волгой.

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