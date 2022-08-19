Запорожский командир назвал поставки западного вооружения на Украину почти неограниченными

Запад перестал скрывать поставки вооружения на Украину и сделал их почти неограниченными. Однако это не окажет критичного влияния на ход боевых действий, заявил РИА «Новости» командир запорожского отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.

«Если раньше это были скрытые поставки, то сейчас это уже в отрытую завозится, в неограниченном количестве фактически», — сказал он.

Военная помощь стала массовой. Она окажет ощутимое, но не критичное влияние на ход боевых действий, потому что в потоке техники есть образцы серьезного высокоточного вооружения.

Владимир Новиков также рассказал о наборе добровольцев в освободительную армию Запорожской области, на основе отряда «Троя». Присоединиться может любой желающий, необязательно житель региона. Наличие зарубежного паспорта при этом не имеет значения.

В Белом доме признались, что допускают удары Украины по Крыму американским оружием. Власти полуострова предупредили о непоправимых последствиях такой агрессии для Вооруженных сил Украины.