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    19 августа 2022, 08:59

    Запорожский командир назвал поставки западного вооружения на Украину почти неограниченными

    Командир запорожского отряда «Троя» предупредил, что почти неограниченные поставки вооружения на Украину некритичны

    Екатерина Виславская

    Запад перестал скрывать поставки вооружения на Украину и сделал их почти неограниченными. Однако это не окажет критичного влияния на ход боевых действий, заявил РИА «Новости» командир запорожского отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.

    «Если раньше это были скрытые поставки, то сейчас это уже в отрытую завозится, в неограниченном количестве фактически», — сказал он.

    Военная помощь стала массовой. Она окажет ощутимое, но не критичное влияние на ход боевых действий, потому что в потоке техники есть образцы серьезного высокоточного вооружения.

    Владимир Новиков также рассказал о наборе добровольцев в освободительную армию Запорожской области, на основе отряда «Троя». Присоединиться может любой желающий, необязательно житель региона. Наличие зарубежного паспорта при этом не имеет значения.

    В Белом доме признались, что допускают удары Украины по Крыму американским оружием. Власти полуострова предупредили о непоправимых последствиях такой агрессии для Вооруженных сил Украины.