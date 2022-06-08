Запорожская область проведет референдум о вхождении в состав РФ до конца года

В Запорожской области уже начали подготовку к референдуму о вхождении региона в состав РФ. Он должен состояться в этом году, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, подготовка должна занять несколько месяцев. В ближайшее время будет представлена формулировка вопросов, написало РИА «Новости».

«Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России», — сказал Рогов.

Он отметил, что референдум стоит провести как можно быстрее, потому что так будет лучше для населения и всего региона. Таким образом здесь быстрее наладится жизнь, область сможет в полном объеме реализовать производственный и промышленный потенциал.

«Чем быстрее мы станем Россией, тем быстрее у нас наладится жизнь. <…> Россия — это страна возможностей», — заключил он.

Ранее член совета ВГА заявлял, что около 80% населения Запорожской области хотят объединения с РФ, сообщал RT.