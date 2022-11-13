Спецоперация 13 ноября 2022, 18:40 Запорожская область приготовилась отражать атаки ВСУ Член ВГА Рогов сообщил о подготовке ВС РФ к атакам ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Союзные войска в Запорожской области готовятся отражать наступление украинских боевиков, переброшенных с Херсонского направления. Об этом ТАСС сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Военные инженеры строят заграждения. Много техники. Достаточно качественно готовимся к защите от нападения украинцев», — сказал он.

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Рогов отметил, что ВСУ для атаки на Запорожье активно перебрасывают подразделения из Херсонской области.

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«Но высвобождение живой силы идет и у нас. Сюда ребята со всей России поступают: из Пензы, Саратова, Кабардино-Балкарии. Нельзя сказать, что у нас пустая линия соприкосновения. Ждем горячего конца осени и начала зимнего периода», — подчеркнул член ВГА.

Ранее Рогов заявлял, что для ВСУ вопрос наступления в Запорожской области стал основным. Член администрации региона отметил, что боевики не скрывают планов сделать коридор до Бердянска, захватив Пологи, Мелитополь и Васильевку.