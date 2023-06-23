Спецоперация 23 июня 2023, 11:39 Запорожская область получила данные о подготовке провокации по дискредитации ВС России ТАСС: Украина готовит видеосюжеты о якобы погибших в Запорожье для дискредитации России РИА «Новости»

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Силовики Запорожской области узнали, что киевский режим хочет снять в Гуляйполе фейковые видеосюжеты о якобы множестве погибших из-за действий Вооруженных сил РФ среди мирных граждан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

«При участии иностранных СМИ будет подготовлена серия видеосюжетов, свидетельствующих о якобы большом количестве погибших среди мирного населения в прифронтовой зоне в результате действий российской армии», — заявил представитель силовых структур.

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Он добавил, что у силовиков есть информации о том, что в Гуляйполе привозят манекены разного роста. Также в ближайшее время ждут телевизионщиков из Бельгии, которые подготовят сюжет провокационного характера.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что российские военные контролируют прифронтовые населенные пункты в Запорожской области и ДНР. Противник не теряет надежды продвинуться на Ореховом участке.