Спецоперация 07 февраля 2023, 22:48 Запорожская область готова встречать немецкие и американские танки — Рогов Член ВГА Рогов: Запорожская область готова во всеоружии встретить танки Leopard и Abrams Википедия

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Российская армия в Запорожской области готова во всеоружии встретить немецкие и американские танки, поставляемые Западом Украине. Такое заявление РИА «Новости» сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Член военно-гражданской администрации отметил, что пока танки Leopard и Abrams не появлялись на Запорожском участке линии фронта.

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«Но мы прекрасно понимаем, что это серьезное оружие и наша армия готова во всеоружии его встретить», — отметил Рогов.

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В регионе на боевом дежурстве стоят вертолеты МИ-8 классификации «Сапсан». На борту боевых машин есть большое количество управляемых ракет «Атака». Рогов заметил, что один такой вертолет способен уничтожить до 10 иностранных танков. Какое бы вооружение не поставляли на Украину, для режима Зеленского это закончится проигрышем, заявил Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что линия боевого соприкосновения в Запорожской области стабилизировалась. Российская армия закрепилась и удерживает новые позиции.