Запорожская и Херсонская области начали использовать российскую связь и интернет

С 31 мая Херсонская и Запорожская области будут использовать российские интернет и мобильную связь. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Оглядываясь на опыт Крыма, мы знали, что Украина со временем отключит связь и интернет на освобожденных территориях. И не ошиблись. Поэтому смогли оперативно обеспечить переход на российскую мобильную связь и интернет», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, теперь жителям освобожденных территорий надо всего лишь купить SIM-карты российского оператора, которые уже поступили в продажу.

Ранее военно-гражданская администрация Херсонской области попросила Россию дать ей возможность использовать услуги российских телекоммуникационных компаний, чтобы восстановить связь в регионе.

Власти Херсонской области подали обращение в понедельник, после того как украинские силы в ходе обстрелов на линии разграничения перебили кабель телефонной связи. В итоге произошла серьезная авария на магистральной сети. Абоненты Запорожской и Херсонской областей остались без связи. До этого момента жители регионов пользовались услугами украинских и российских операторов связи.