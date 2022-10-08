Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины | 360°

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Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины

Член ВГА Запорожской области Рогов: ВСУ повредили последнюю линию связи ЗАЭС с Украиной

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Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины — ВСУ повредили последнюю линию связи. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передало РИА «Новости».

«Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины», — сказал он.

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Речь идет, в частности, о линии электропередачи Днепровская мощностью 750 киловольт.

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По словам Рогова, Украина «сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС».

Станция автоматически перешла на работу дизель-генераторов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина намеревалась превратить Запорожскую АЭС в грязную ядерную бомбу. Таким образом она прокомментировала слова Зеленского, что НАТО стоит нанести превентивные удары по России.

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