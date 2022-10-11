Запорожскую АЭС перевели на питание собственных нужд по восстановленным линиям электропередач | 360°

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Запорожскую АЭС перевели на питание собственных нужд по восстановленным линиям электропередач

Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа: ЗАЭС начала получать электроэнергию по новым ЛЭП

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Запорожская АЭС начала получать энергию для собственных нужд по восстановленным после обстрелов линиям электропередач. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Сейчас ситуацию удалось выправить. И город подключен к электроснабжению, и станция работает в режиме <…> под так называемые собственные нужды», — заявил Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

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Но, по его словам, говорить о перезапуске энергоблоков станции на данный момент пока рано. «Говорить об этом преждевременно, потому что для того, чтобы разогнать блоки и запустить их, необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение», — подчеркнул Карчаа.

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Он обратил внимание, что вся эта процедура запуска и последующего поддержания реактора в рабочем состоянии связана с источниками питания.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» заявил 7 октября, что работа по перезапуску двух энергоблоков на Запорожской АЭС ведется, она займет около недели. На следующий день стало известно, что Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины — ВСУ повредили последнюю линию связи.

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