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    27 августа 2022, 14:56

    Запорожье стало принимать вернувшихся с Украины по 500-700 человек в день

    Глава администрации города Васильевка Романиченко рассказала, что с Украины каждый день возвращаются до 700 человек

    Глеб Гладков

    До 700 человек в день возвращаются на освобожденные территории с Украины. Об этом рассказала глава администрации прифронтового запорожского города Васильевка Наталья Романиченко, передало РИА «Новости».

    Запорожье стало принимать вернувшихся с Украины по 500-700 человек в день

    В данный момент Васильевка — единственный пункт пропуска между Украиной и освобожденными территориями.

    «Возвращается в районе 500-700 человек ежедневно. Возможно, возвращалось бы больше, но со стороны Украины фильтрационный пункт пропуска работает достаточно сложно», — сказала она.

    Романиченко сама постоянно выезжает в так называемую серую зону, отвозит воду и продукты питания находящимся там.

    «И как-то один мужчина мне сказал: „Там мы точно никому не нужны“. Это действительно так. Люди, которые выезжают сюда, говорят, что в адрес возвращающихся комментарии очень нелестные, обзывают, унижают… Людей за людей там уже не считают», — рассказала глава администрации.

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