Запорожье решило выдворять из региона за дискредитацию власти

В Запорожской области выпустили указ, который в том числе запрещает дискредитацию власти РФ, экстремистскую деятельность и несогласованные акции. Нарушителям грозит выдворение из региона.

Документ «О мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность» подписал глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий. О нововведении он сообщил в своем Telegram-канале.

Цель указа, подчеркнул Балицкий, в «обеспечении правопорядка, недопущении провокаций и противодействии деятельности, создающей угрозу общественно-политической стабильности на территории».

К проявлениям экстремизма в области отнесли препятствия работе ВГА или иных административно-распорядительных органов, избиркомов референдумов, органов соцобеспечения, образовательных и медицинских учреждений, а также других социально значимых организаций, предприятий и учреждений, общественных и волонтерских движений.

Запрет на дискредитацию коснется органов власти РФ, внешней политики России, ее Вооруженных сил и ВГА. Она подразумевает в том числе распространение заведомо ложной информации о действиях российской и региональной власти, «создающей угрозу стабильности, пропаганду или оправдание терроризма, включая террористическую деятельность националистических формирований».

В список указа попали возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганда на основе указанных признаков, использование нацистской атрибутики и экстремистских организаций и другие потенциально опасные и дестабилизирующие обстановку действия.

К нарушителям «в качестве меры наказания может быть применено принудительное выдворение за пределы Запорожской области». Решение об этом будет принимать военный комендант. На его исполнение отвели сутки.