27 мая 2022, 06:05
Запорожье предложило передать России военные базы ВСУ в Приазовье
Запорожье предложило передать ВС РФ военные базы Украины в Мелитополе и Бердянске
Военные базы ВСУ в Мелитополе и Бердянске предложил передать российским военным член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью РИА «Новости».
Постоянное присутствие российской армии, по его словам, станет залогом безопасности местных жителей. Владимир Рогов предложил использовать две украинские базы — военно-морскую «Восток» в Бердянске на берегу Азовского моря и военно-воздушную в Мелитополе.
«Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности», — сказал представитель Запорожья.
Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предупредил, что власти выступят с предложением разместить в регионе российскую военную базу.