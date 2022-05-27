Запорожье предложило передать России военные базы ВСУ в Приазовье

Военные базы ВСУ в Мелитополе и Бердянске предложил передать российским военным член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью РИА «Новости».

Постоянное присутствие российской армии, по его словам, станет залогом безопасности местных жителей. Владимир Рогов предложил использовать две украинские базы — военно-морскую «Восток» в Бердянске на берегу Азовского моря и военно-воздушную в Мелитополе.

«Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности», — сказал представитель Запорожья.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предупредил, что власти выступят с предложением разместить в регионе российскую военную базу.