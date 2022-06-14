Запорожье интегрировали в банковскую систему РФ

Запорожье интегрировалось в банковскую систему РФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Банковская система уже интегрирована в Российскую Федерацию», — привел «Прайм» слова Рогова.

В Запорожье уже начал работу Международный расчетный банк («МРБ-Банк»), отметил член главного совета ВГА.

«Сейчас ведутся переговоры об открытии непосредственно филиала одного из крупнейших системообразующих банков России. После этого, соответственно, денежные переводы, банковское обслуживание не будет отличаться ни от какого другого российского региона», — рассказал Рогов, которого процитировал ТАСС.

Первое отделение МРБ-Банка ранее уже заработало в Мелитополе.