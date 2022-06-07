Записи с кодами для киберслежки нашли в кабинете офицера СБУ в Мариуполе

Российские военные нашли ежедневник с кодами для киберслежки в кабинете офицера Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе. Среди записей были IP-адреса, номера телефонов и сим-карт. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

По информации агентства, украинский офицер заполнял ежедневник от руки на русском языке. Блокнот напечатали в Центральной избирательной комиссии Украины. Во время бегства автор записей уничтожил некоторые листы, а на оставшихся страницах российские военные нашли большое количество кодов.

Офицер СБУ записывал IP-адреса, привязанные к различным областям страны, а также коды IMEI. Последние он разделил по брендам телефонов, в числе которых были edmi, Apple и ZTE. Также в ежедневнике оказались номера сим-карт и телефонов.

Как отметили журналисты, собранные данные СБУ могла использовать для круглосуточной слежки за жителями различных украинских областей. Еще с помощью записанных в ежедневнике данных сотрудники службы безопасности могли получить доступ к личной информации и переписке абонентов.