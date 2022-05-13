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    13 мая 2022, 12:49

    «Запасы подходили к концу». Жители Рубежного получили гуманитарную помощь

    НМ ЛНР: волонтеры доставили гуманитарную помощь в Рубежное

    Максим Зинкин

    Жители населенного пункта Рубежное в Луганской Народной Республики получили гуманитарную помощь от волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

    Волонтеры привезли 20 тонн чистой воды, детские памперсы, средства личной гигиены и медицинские препараты.

    «Разговаривали с людьми, они говорили, что запасы подходят к концу. Отдельная благодарность Народной милиции, которая помогла нам доставить помощь. Надеюсь, дальше будем работать продуктивно», — сообщил волонтер Арсений Шепеленко.

    Местные жители рассказали, что обстановка в городе весьма напряженная.

    «Потребности города на неделю-полторы мы закроем. Военные привезли больше 20 тонн чистой воды. Это для нас важно, потому что в городе есть вспышки дизентерии, кишечно-палочных болезней. Мы это ценим, спасибо большое», — рассказал один из жителей, Василий.

    Накануне военный комендант Рубежного под позывным Камрод сообщил, что в Рубежном остались около четырех тысяч жителей.