«Запасы подходили к концу». Жители Рубежного получили гуманитарную помощь

Жители населенного пункта Рубежное в Луганской Народной Республики получили гуманитарную помощь от волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Волонтеры привезли 20 тонн чистой воды, детские памперсы, средства личной гигиены и медицинские препараты.

«Разговаривали с людьми, они говорили, что запасы подходят к концу. Отдельная благодарность Народной милиции, которая помогла нам доставить помощь. Надеюсь, дальше будем работать продуктивно», — сообщил волонтер Арсений Шепеленко.

Местные жители рассказали, что обстановка в городе весьма напряженная.

«Потребности города на неделю-полторы мы закроем. Военные привезли больше 20 тонн чистой воды. Это для нас важно, потому что в городе есть вспышки дизентерии, кишечно-палочных болезней. Мы это ценим, спасибо большое», — рассказал один из жителей, Василий.

Накануне военный комендант Рубежного под позывным Камрод сообщил, что в Рубежном остались около четырех тысяч жителей.