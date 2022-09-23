Западный обыватель будет «жрать бурду» о замученных украинских военнопленных | 360°

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Западный обыватель будет «жрать бурду» о замученных украинских военнопленных

«Голос Мордора»: западные СМИ будут выдавать «бурду» о замученных украинских военнопленных

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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что большая часть обмененных украинских военнопленных нуждаются в медицинской помощи и психологической реабилитации. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» прокомментировал это заявление украинского политика Telegram-каналу «360». Он сравнил состояние военнопленных и предположил реакцию западных СМИ.

Далее — прямая речь.

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Ну вы же сами видели все, да? Своими глазами? Сытых, довольных, прекрасно выглядящих украинских пленных. И наших — измученных, исхудавших, со впалыми щеками и глазами. И в этих глазах горит злость. На тех, кто их истязал.

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Наши пленные скупо рассказывают подробности — избивали, пытали, издевались, спали на голых поддонах в сыром подвале, кормили какой-то бурдой, по несколько ложек два раза в день.

Украинские пленные тоже будут рассказывать, как их содержали в плену. Я уверен, что у них будут брать интервью крупные западные медиа, такие как CNN или BBC. И откормленные, холеные хари будут рассказывать «честным непредвзятым» журналистам, как их морили голодом и пытали. А западный обыватель потом будет жрать всю эту бурду и причмокивать — какие невероятные звери эти русские!

И британские наемники, которых просто пожалели по доброте душевной и отпустили домой, несмотря на то, что они были приговорены к смертной казни, тоже будут давать многочисленные интервью о «злых русских». Будут врать, напропалую, бессовестно, вот ровно так же, как сейчас врет глава МВД Украины Денис Монастырский.

Я не хочу сейчас оценивать то, плохо, или хорошо, что состоялся обмен. Важно то, что наши ребята вернулись домой. Они пережили ад. И их из этого ада вытащили. Стоит ли сейчас рассуждать о том, какой ценой?

Специальная военная операция РФ на Украине

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