Западных наемников обвинили в убийстве мирных жителей на Украине | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 17:09 Поделиться Telegram

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Viber Западных наемников обвинили в убийстве мирных жителей на Украине «Россия 24»: наемники с Запада начали убивать жителей Купянска и Великого Бурлука РИА "Новости"

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Приехавшие на Украину западные наемники занялись расстрелом мирного населения. Их жертвами стали жители Купянска и Великого Бурлука, сообщил телеканал «Россия 24».

Военные решили устроить провокацию: записать убийства на камеры, чтобы потом обвинить в преступлениях российских солдат.

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Власти на местах назвали ситуацию сложной: по имеющимся данным, покинувшие опасные территории люди рассказывают «серьезные вещи».

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Украинские военные не выпускают людей с занятых ВСУ территорий.

Ранее администрация Харьковской области опровергла информацию о наступлении ВСУ. В правительстве уточнили, что это фейк, который нарочно распространяют, чтобы создать панику в регионе, сообщил RT.

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