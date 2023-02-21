Спецоперация 21 февраля 2023, 12:40 Западные истребители не повлияют на ход спецоперации — сенатор Сенатор Бондарев: российские ПВО перещелкают западные самолеты Unsplash

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Российские военные летчики и системы ПВО перещелкают западные самолеты, если те прибудут на Украину. Иностранная техника не повлияет на ход спецоперации. Об этом телеканалу «Звезда» заявил сенатор Виктор Бондарев.

По его мнению, украинскому пилоту понадобится минимум полгода, а то и год, чтобы освоить западный истребитель.

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«У нас прекрасная противовоздушая оборона. У нашего солдата есть индивидуальные средства ПВО. Та же „Игла“, та же „Верба“. Поэтому западные самолеты ничего особого не сделают. Их там перещелкают. Просто вопрос времени», — заявил он.

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Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина не получит от них самолеты до окончания конфликта с Россией.

Между тем США не обещали Киеву истребители, но заявили, что поддержат страны, которые решатся поставить самолеты для нужд ВСУ.