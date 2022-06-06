Западное оружие опасно не для России, а для Украины

Российские военные продолжают успешные действия по денацификации Украины. Политический советник Сергей Маркелов специально для «360» рассказал, почему российская армия бьет по заводам и складам, а также чем чревата для Украины помощь Запада.

Далее — прямая речь.

О технике на Украине

В Харьковской области на окраине Лозовой российские войска уничтожили ракетами большой дальности корпуса кузнечно-механического завода. Там занимались восстановлением и ремонтом бронетехники.

По данным 2021 года, на Украине было почти 450 предприятий, где могли обслуживать и ремонтировать военную технику. Украина во времена СССР занимала почти 17% военно-оборонного комплекса. Хотя большей части его уже не осталось, сегодня мы видим достаточно промышленных зон, которые могут осуществлять выпуск, а также текущий, оперативный и стратегический ремонт военной техники.

В среднем российские войска «обнулили» уже примерно 50% подобных предприятий. Такая точечная отработка подобных промышленных зон, где может храниться, переделываться, ремонтироваться и просто прятаться военная техника, — это обязательный элемент наших действий.

Для Украины это проблема обороноспособности и наличия военной техники. Ее, с одной стороны, катастрофически быстро уничтожают, с другой — при поражении ремонту она уже не подлежит. Поэтому украинская сторона и кричит во все горло, что им очень нужна новая техника на подпитку.

Об авиации ВСУ

Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска, уничтожено 13 украинских БПЛА в Донбассе, Харьковской и Запорожской областях. Эти воздушные потери очень чувствительны для Вооруженных сил Украины.

Военные инсайдеры дают приблизительно такую статистику: в первый месяц специальной военной операции в день уходило по 5-6% авиационной техники и всяких беспилотников от имеющихся. Во второй месяц чуть поменьше — вышли на 2-3% в день. Сегодня, к сотому дню, идет где-то в районе 0,5-1% уничтожения воздушной военной техники в день.

Статистика — и наша, и не наша — давно показывает, что летного состава и вооружений, которые могут вести военные действия с воздуха, у Украины нет. И она собирает с Европы по нитке, используя серые, белые, черные схемы поставок техники.

О помощи Запада и ее последствиях

Конечно, Украина очень ждет обещанных американцами военных многоцелевых истребителей F16, которые обещали поставить в конце июня или в середине июля. Однако, по словам экспертов, самолеты смогут прибыть максимум через три-четыре месяца. Ведь перебросить 100 военных самолетов через половину земного шара — это серьезная логистическая операция.

Стратегически и тактически российские вооруженные силы создали такой баланс, при котором маловероятно, что нас что-то остановит. Мне кажется, с точки зрения политической и военной экспертизы мы уже понимаем, как техника появляется на местах сражений. И, соответственно, можем начинать бить их от момента захода на территорию Украины.

Все вливания, которые делает Запад в виде разнообразной поддержки войск Украины, не усложняют нам работу. Мы плотно идем и достигаем своих целей, забирая те территории, которые обозначил наш президент.

Все это заграничное вооружение просто увеличивает продолжительность конфликта, количество жертв и разруху Украины. Сегодня Запад ведет себя как политическая, идеологическая, дипломатическая, военная химера: они одновременно призывают остановить конфликт, сесть за стол переговоров, но при этом подписывают документы на очередную порцию смертельного оружия для отправки на Украину.