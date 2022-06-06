Западное оружие опасно не для России, а для Украины
Политолог Маркелов рассказал, как помощь Запада вредит Украине
Российские военные продолжают успешные действия по денацификации Украины. Политический советник Сергей Маркелов специально для «360» рассказал, почему российская армия бьет по заводам и складам, а также чем чревата для Украины помощь Запада.
Далее — прямая речь.
О технике на Украине
В Харьковской области на окраине Лозовой российские войска уничтожили ракетами большой дальности корпуса кузнечно-механического завода. Там занимались восстановлением и ремонтом бронетехники.
По данным 2021 года, на Украине было почти 450 предприятий, где могли обслуживать и ремонтировать военную технику. Украина во времена СССР занимала почти 17% военно-оборонного комплекса. Хотя большей части его уже не осталось, сегодня мы видим достаточно промышленных зон, которые могут осуществлять выпуск, а также текущий, оперативный и стратегический ремонт военной техники.
В среднем российские войска «обнулили» уже примерно 50% подобных предприятий. Такая точечная отработка подобных промышленных зон, где может храниться, переделываться, ремонтироваться и просто прятаться военная техника, — это обязательный элемент наших действий.
Для Украины это проблема обороноспособности и наличия военной техники. Ее, с одной стороны, катастрофически быстро уничтожают, с другой — при поражении ремонту она уже не подлежит. Поэтому украинская сторона и кричит во все горло, что им очень нужна новая техника на подпитку.
Об авиации ВСУ
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска, уничтожено 13 украинских БПЛА в Донбассе, Харьковской и Запорожской областях. Эти воздушные потери очень чувствительны для Вооруженных сил Украины.
Военные инсайдеры дают приблизительно такую статистику: в первый месяц специальной военной операции в день уходило по 5-6% авиационной техники и всяких беспилотников от имеющихся. Во второй месяц чуть поменьше — вышли на 2-3% в день. Сегодня, к сотому дню, идет где-то в районе 0,5-1% уничтожения воздушной военной техники в день.
Статистика — и наша, и не наша — давно показывает, что летного состава и вооружений, которые могут вести военные действия с воздуха, у Украины нет. И она собирает с Европы по нитке, используя серые, белые, черные схемы поставок техники.
О помощи Запада и ее последствиях
Конечно, Украина очень ждет обещанных американцами военных многоцелевых истребителей F16, которые обещали поставить в конце июня или в середине июля. Однако, по словам экспертов, самолеты смогут прибыть максимум через три-четыре месяца. Ведь перебросить 100 военных самолетов через половину земного шара — это серьезная логистическая операция.
Стратегически и тактически российские вооруженные силы создали такой баланс, при котором маловероятно, что нас что-то остановит. Мне кажется, с точки зрения политической и военной экспертизы мы уже понимаем, как техника появляется на местах сражений. И, соответственно, можем начинать бить их от момента захода на территорию Украины.
Все вливания, которые делает Запад в виде разнообразной поддержки войск Украины, не усложняют нам работу. Мы плотно идем и достигаем своих целей, забирая те территории, которые обозначил наш президент.
Все это заграничное вооружение просто увеличивает продолжительность конфликта, количество жертв и разруху Украины. Сегодня Запад ведет себя как политическая, идеологическая, дипломатическая, военная химера: они одновременно призывают остановить конфликт, сесть за стол переговоров, но при этом подписывают документы на очередную порцию смертельного оружия для отправки на Украину.