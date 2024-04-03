Спецоперация 03 апреля 2024, 18:02 Западное оружие назвали бесполезным для ВСУ InfoBRICS: ВС России немедленно уничтожают оружие, поставленное Западом ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные немедленно уничтожают вооружение, поставляемое Западом на Украину. Такое заявление сделал аналитик Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Он назвал очевидным тот факт, что устаревшее оружие никогда не поможет украинским боевикам переломить ход конфликта.

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«На самом деле большая часть этого вооружения долго не находится на поле боя, поскольку его быстро уничтожают российские военные», — подчеркнул Лейрос.

Украинские власти понимают безысходность положения своей армии на поле боя, но ничего не могут с этим сделать. Партнеры Украины требуют не останавливать боевые действия, заявил военный эксперт.

ВСУ не смогут одержать победу над ВС России, заявил замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. В связи с этим боевики стали чаще атаковать российские территории.