Спецоперация 12 декабря 2023, 08:43 Западная техника ВСУ стала массово выходить из строя из-за непогоды Марочко: западная техника ВСУ массово выходит из строя из-за ледяного дождя IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/globallookpress

Читать 360tv в

Ледяной дождь, снег и перепады температур в Луганской Народной Республике массово выводят из строя западную технику и оружие ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал отставной подполковник Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко.

«На орудиях часто происходят „клины“, а досылающие механизмы выходят из строя», — отметил он.

Реклама

Стрелковое оружие в таких условиях требует постоянного обслуживания, а бронетехника леденеет, что не позволяет экипажу попасть внутрь. Автомобили примерзают к грунту. Украинские бойцы вынуждены подолгу отогревать технику и тем самым разоблачать свои позиции.

Ранее стало известно, что ВС России выявили расположение механизированной бригады ВСУ на Краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества. В итоге украинская бригада потеряла до 50 военнослужащих.

Российских бойцов погода не смущает: например, снайперы продолжили тренировки даже при минусовой температуре воздуха.