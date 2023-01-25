Эксклюзив 25 января 2023, 21:56 Западная техника обезоружила ВСУ из-за сложности в обслуживании Эксперт по безопасности Насонов: ВС России обходят ВСУ по технической оснащенности РИА «Новости»

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Минобороны в брифинге от 25 января сообщило, что за истекшие сутки союзные силы уничтожили огромное количество техники ВСУ. Эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена мужества Роман Насонов в беседе с «360» предположил, что это связано с износом техники противника.

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Также это говорит о доминировании союзных сил на поле боя. Это одна из основных причин, почему ВСУ так стремительно теряют оставшиеся боеприпасы. Кроме того ВС России и их соратники превосходят противника в укомплектовке техникой.

Помимо этого, у ВСУ нет доступа к заводам и ремонтным базам, на которых можно было бы подлатать или восстановить поврежденную технику. Нанесенный союзными силами урон боеприпасам противника не позволяет продолжить их использование. То есть техника есть, но качественная эксплуатация зачастую невозможна.

Ситуация осложняется большим объемом западных боеприпасов на балансе ВСУ. Они требуют особой тщательности в эксплуатации, а также привязываются к местности, на которой их используют. У них есть особый норматив по приведению из походного в боевое положение. А ремонтировать такие боеприпасы можно только в Польше. Соответственно, после повреждения такой техники ВСУ сильно теряют в объеме используемых боеприпасов.

У союзных сил таких проблем нет. ВС России и ее соратники при мотострелковой и танковой дивизиях создают ремонтно-восстановительный батальон. Члены этого формирования расположены неподалеку от дислокации боевой группы. Им оперативно поставляют поврежденную технику, они быстро ее восстанавливают или проводят работы по регламенту. Всего один такой завод способен за сутки обслужить до 100 единиц боевой техники.

ВСУ уже потеряли навыки профессиональной борьбы. Они привыкли по-американски бороться с индейцами. Там, где на обратной стороне нет профессиональных военных.