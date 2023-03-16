Спецоперация 16 марта 2023, 15:05 Западная группировка войск уничтожила до 50 украинских военных на Купянском направлении Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском направлении до 50 человек личного состава за сутки РИА «Новости»

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Артиллерия и авиация Западной группировки российских войск поразила скопления живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении. Потери противника в живой силе составили до 50 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он пояснил, что подразделения украинских войск находились около сел Гряниковка, Котляровка и Берестовое Харьковской области, а также поселка Новоселовское и села Розовка Луганской Народной Республики.

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Кроме потери части личного состава, на этом участке проведения специальной военной операции ВСУ также потеряли два автомобиля и артиллерийскую систему М777.

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Самые большие потери за сутки войска противника понесли на Донецком направлении, где удары по позициям ВСУ нанесли подразделения Южной группировки войск, уничтожив до 275 человек личного состава.