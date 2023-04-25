Спецоперация 25 апреля 2023, 15:52 Западная группировка войск уничтожила 65 боевиков ВСУ на Купянском направлении Минобороны сообщило об уничтожении 65 украинских военных после ударов российских сил Пресс-служба Минобороны

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Удары оперативно-тактической авиации и артиллерии западной группировки российских войск, действующих на Купянском направлении, поразили подразделения ВСУ около поселка Двуречная и села Синьковка Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также российские войска пресекли провокации четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, проникнувших в села Орлянское и Крахмальное Харьковской области, а также поселок Новоселовское и село Стельмаховка Луганской Народной Республики.

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«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и один пикап», — перечислил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что бойцы западной группировки войск уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, располагавшийся в селе Терновая Харьковской области.

За минувшие сутки группировка войск «Центр» уничтожила на Краснолиманском направлении до 80 украинских военнослужащих, а также две боевые машины пехоты и гаубицу Д-20. Основные подразделения противника располагались в населенных пунктах Луганской и Донецкой народных республик.