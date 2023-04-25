25 апреля 2023, 15:52
Западная группировка войск уничтожила 65 боевиков ВСУ на Купянском направлении
Минобороны сообщило об уничтожении 65 украинских военных после ударов российских сил
Удары оперативно-тактической авиации и артиллерии западной группировки российских войск, действующих на Купянском направлении, поразили подразделения ВСУ около поселка Двуречная и села Синьковка Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Также российские войска пресекли провокации четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, проникнувших в села Орлянское и Крахмальное Харьковской области, а также поселок Новоселовское и село Стельмаховка Луганской Народной Республики.
Реклама
«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и один пикап», — перечислил Конашенков.
Представитель Минобороны добавил, что бойцы западной группировки войск уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, располагавшийся в селе Терновая Харьковской области.
За минувшие сутки группировка войск «Центр» уничтожила на Краснолиманском направлении до 80 украинских военнослужащих, а также две боевые машины пехоты и гаубицу Д-20. Основные подразделения противника располагались в населенных пунктах Луганской и Донецкой народных республик.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама