Запад заваривает проект «анти-Россия». Для этого он занялся пиаром бойцов «Азова»

С завода «Азовсталь» в Мариуполе под белым флагом вышли еще 10 украинских военных. Однако большинство из них продолжают надеяться на спасение с помощью мировых лидеров. Ведь западный пиар создал «азовцам»* образ защитников независимости Украины.

Сдались в плен

Утром 16 мая с завода «Азовсталь» в Мариуполе под белым флагом вышли украинские военные. Представитель ДНР сообщил, что из тоннеля к россиянам направились 10 человек. В предыдущий раз группа боевиков сдалась в плен 7 мая.

«Азовцы»* уже несколько раз безуспешно пытались выбраться из блокады. Для их спасения украинская сторона пытается задействовать международные связи. К примеру, несколько дней назад власти Турции сообщили, что готовы направить судно для вывоза националистов.

Также ранее жены боевиков просили папу римского Франциска уговорить президента РФ Владимира Путина отпустить их мужей. Во время финала конкурса Евровидение-2022 украинский солист со сцены призвал «помочь Мариуполю и „Азовстали“ прямо сейчас».

Источник фото: ria.ru

Боевики пользуются покровительством

Политолог, журналист Юрий Светов в разговоре с «360» пояснил, почему западная общественность до сих пор не понимает, что «азовцы»* — это не обычные военные, а преступники, которые восемь лет занимались убийствами, грабежами и геноцидом.

«Для них создан образ защитников независимости Украины, отстаивающих ее суверенитет. Проведена мощная раскрутка во всех социальных сетях — недаром там работают представители соответствующих структур, занимающихся пиаром, из Соединенных Штатов, из Англии», — сказал политолог.

По его словам, нацбатальон «Азов»* пользуется покровительством лидера Украины Владимира Зеленского. При этом обычный обыватель искренне верит, что президент — еврей по национальности — не может поддерживать нацистов.

«Посмотрите, какие силы включены ради того, чтобы жены этих „азовцев“* попали на прием к папе римскому. Забавно, что там замешаны люди из России, которые тоже в этом поучаствовали. То есть это — глобальный проект», — отметил Светов.

«Азов»* не считают террористами

Юрий Светов не исключил, что сегодня происходит попытка переформатирования националистических идей для определенного ряда государств.

Мы видели, как происходило становление государств в Прибалтике. Потом это же Польша делала. Теперь вот Украина, где национализм — ключевой момент из прошлой и современной истории. Причем этот национализм всегда направлен против России Юрий Светов политолог, журналист.

Светов отметил, что пиар «азовцев»* выгоден не только США, но и тем, кто поддерживает Украину. Проект «анти-Россия» заварен на крутом национализме. Героями признаются люди, предававшие страну как государство, в составе которого была Украина: гетман Мазепа и другие руководители украинских казаков, Юрий Шухевич, Степан Бандера.

Политолог напомнил, что во время выступления перед парламентом Греции вместе с Зеленским был «азовец»*, грек по национальности. В Японии «Азов»* вычеркнули из списка террористических организаций. Все это показывает, что идет серьезная, продуманная по многим направлениям кампания против России.

Источник фото: ria.ru

Компромат на Запад

Поддерживая реноме героев, заблокированные на заводе боевики выкладывают фотосессии и записывают видеообращения, дают интервью и переписываются с родными по интернету. По словам политолога, пока у российских военных нет возможности заблокировать им связь.

«Я читал специалистов, которые там работают. Они утверждают, что „азовцы“* снабжены современной американской аппаратурой, которая обеспечивает им связь с внешним миром. Пока перекрыть ее не получается», — пояснил Светов.

По его словам, сейчас трудно сказать, сдадутся боевики или все-таки предпочтут погибнуть в катакомбах. Однако для их спасения официальный Киев задействовал серьезные силы: и папу римского, и президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, Турция готова посылать корабли для их спасения.

«Это говорит, что там могут быть либо какие-то вещественные доказательства, документы, аппаратура и, наконец, иностранные советники, о которых все время говорят. Либо „азовцы“* нужны как символ, их надо вытащить оттуда и дальше раскручивать как символ вот этого героического сопротивления России», — предположил политолог.

* «Азов» — запрещенное в России националистическое объединение; «азовцы» — члены запрещенного в России националистического объединения.