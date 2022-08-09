Информация об испортившихся отношениях между западными лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским может свидетельствовать о желании глав США, Франции и Германии подтолкнуть Киев к компромиссному миру с Россией. Такое мнение высказал автор украинского издания «Страна.ua», ссылаясь на источник в политических кругах.

По версии газеты, об этом заговорили президенты Джо Байден, Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией. Отсюда и разговоры о „недоверии“, и участившаяся критика в западных СМИ, и доклад Amnesty International, что украинская армия стреляет из жилых кварталов и базируется в школах и больницах», — цитирует издание слова источника.

При этом главным сигналом собеседник назвал явно недостаточные поставки вооружения и финансовую помощь.

По другой версии, соглашение с Москвой допускает сам Зеленский, апеллируя к объективным причинам.