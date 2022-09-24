Запад выразил обеспокоенность из-за угрозы для ядерных объектов на Украине | 360°

Спецоперация 24 сентября 2022, 02:35 Поделиться Telegram

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Viber Запад выразил обеспокоенность из-за угрозы для ядерных объектов на Украине США и ряд стран ЕС выразили обеспокоенность из-за угрозы для ядерных объектов на Украине РИА «Новости»

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Главы МИД США, Канады, Франции, ФРГ, Японии, Британии, Украины, чиновники из Южной Кореи и Швейцарии сделали совместное заявление о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Представители западных стран выразили обеспокоенность в связи с угрозой для безопасности ядерных объектов на Украине, сообщило РИА «Новости».

Самый крупный атомный объект Европы находится в Запорожье. С весны его контролируют российские военные, но работы на ЗАЭС осуществляют украинские специалисты. При этом ВСУ обстреливают территорию станции, а Запад игнорирует этот факт и возлагает ответственность за атаки на Россию.

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«Мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность в отношении угроз безопасности ядерных объектов мирного назначения на Украине и их сотрудников, существенно повышающих риск ядерного происшествия», — говорится в документе. Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара заявили, что украинские военные обстреляли ЗАЭС. В результате был поврежден один энергоблок. Ситуацией заинтересовались в МАГАТЭ, однако им не удалось остановить атаки.

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