Запад своими поставками вооружения вынуждает Киев продолжать боевые действия. Такого мнения придерживается член нацбатальона «Донбасс»* Юрий Закопец с позывным «Калина». До этого он сложил оружие и сдался в плен в Луганской Народной Республике (ЛНР).

По его словам, у Киева нет выхода, чтоб остановиться в боевых действиях, поскольку его принуждают вооружением и деньгами.

«Если бы прекратили давать вооружение и конкретно начали работать над другими секторами: социальная защита, помощь людям, Красный Крест, ООН <…>. Если бы работали в направлении мирном», — привело РИА «Новости» слова сдавшегося в плен члена нацбатальона.

Закопец отметил, что это было бы первым шагом к прекращению боевых действий.

В марте Минобороны РФ сообщило о завершающей стадии по уничтожению боевиков националистического батальона «Донбасс»*.

*Батальон «Донбасс» — запрещенный в России националистический батальон.