Times опубликовали признательный материал, в котором рассказали об утаивании крупных успехов ВС России в зоне спецоперации России на Украине зарубежными СМИ. Заместитель главреда еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко заявил «360», что уверен: это связано с усталостью Запада от поддержки ВСУ.

Далее — его прямая речь.

Любой обман обладает одной особенностью — он недолговечен. Поэтому фейки рано или поздно раскрываются.

Скорее всего, проявляется так называемая усталость металла. Запад уже чувствует, что он «в топку» бросает это оружие, и ничего не происходит. ВСУ не совершают никаких подвигов с этим оружием. Что оно есть у украинской армии, что его нет.

Я думаю, что с наступлением осени у Запада начнутся страшнейшие проблемы с отоплением, топливом, электричеством. И уже не выдержит население стран, поддерживающих ВСУ. Они психологически не справятся. Даже сейчас слышно недовольство ростом цен на фоне финансовой помощи ВСУ.

Кроме того, в ряде западных стран скоро пройдут выборы. И на лозунгах в поддержку Украины их уже не выиграть. Поэтому и начинается смена риторики относительно помощи ВСУ.