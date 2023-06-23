Спецоперация 23 июня 2023, 10:14 Запад уличили в желании нанести России максимальный урон в зоне СВО с воздуха Замглавы МИД Рябков: программы обучения летчиков ВСУ не дадут результата в бою РИА «Новости»

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Запущенная Западом программа обучения украинских летчиков не даст ВСУ желаемого результата на поле боя. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Они пытаются найти способы, чтобы причинить российской армии максимальный урон. Но эти программы не принесут никакого результата», — сказал он.

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Представитель дипломатического ведомства подчеркнул, что Запад по-прежнему придерживается линии на ведение тотальной гибридной войны против России руками Украины.

Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман предлагала отдать немецкие аэродромы под обучение украинских летчиков.

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные истребители F-16 ждет незавидная участь, если их поставят в зону специальной операции. По его словам, российские войска уничтожат их также, как и немецкие танки Leopard.